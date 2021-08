Ein 27-jähriger Mann aus Mainz ist nach SWR-Informationen in Kabul angeschossen worden. Inzwischen hat er das Land verlassen und ist auf der Rückreise nach Deutschland.

Auf dem Weg zum Flughafen in Kabul war der Mainzer am Mittwoch angeschossen und am Arm getroffen worden. Die Verletzungen sind nicht lebensbedrohlich. Er wurde im Krankenhaus behandelt und am Freitag aus Afghanistan ausgeflogen. Nach einem Zwischenstopp im usbekischen Taschkent wird der 27-Jährige nach Deutschland weiterfliegen.

Nach eigener Aussage hatte der Mainzer zunächst erfolglos versucht, die Krisenhotline des Auswärtigen Amtes zu erreichen. "Über Stunden habe ich es telefonisch versucht und niemanden erreicht", sagte der Verletzte dem SWR.

Der Mann stammt ursprünglich aus Afghanistan. Seit mehreren Jahren lebt er in Mainz und hat die deutsche Staatsbürgerschaft. Vor kurzem war er nach Afghanistan gereist, um seine dort lebende Familie zu besuchen.