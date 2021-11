Neues Gebäude zum Blutspenden in Mainz

per Mail teilen

Die Universitätsmedizin Mainz hat eine neue Bluttransfusions-Zentrale. Am Montag eröffnet ein neues Gebäude auf dem Gelände der Mainzer Universitätsmedizin.

3.000 Quadratmeter stehen künftig für Blutspenden,Therapie und Forschung zur Verfügung, 1.000 mehr als bisher an dem alten Standort. Durch die neuen Räume könnten jetzt mehr Menschen gleichzeitig Blut spenden. Dieses werde dringend gebraucht, zum Beispiel um Krankenhäuser zu versorgen.

Therapiezimmer für Leukämie-Patienten

Außerdem gibt es in der neuen Zentrale auch Therapie-Zimmer, zum Beispiel zur Behandlung von Menschen mit Leukämie oder einem transplantierten Organ. In den neuen Räumlichkeiten soll auch weiter intensiv an Blutzellen geforscht werden.

Mainz Standort für Biotechnologie

Die Neu-Eröffnung sei ein wichtiger Schritt für Rheinland-Pfalz als zukünftiger Standort für Biotechnologie, sagt der Direktor der Zentrale, Prof. Walter Hitzler. Die Mainzer Transfusions-Zentrale ist nach eigenen Angaben eine der größten ihrer Art in ganz Deutschland, pro Jahr kommen etwa 30.000 Spender. Sie beliefert bundesweit Kliniken mit Blutkonserven und steht den Spendern werktags offen.