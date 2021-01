per Mail teilen

In Mainz sammeln ein Jahr lang testweise neue Sensoren und Kameras zusätzliche Umwelt- und Verkehrsdaten. Sie sollen unter anderem helfen, die Wirkung von Maßnahmen für eine sauberere Luft zu kontrollieren, teilte die Stadt am Donnerstag mit.

Darüber hinaus nannte die Stadt als Ziele, mehr über Zusammenhänge zwischen Verkehrsaufkommen und Wetter zu verstehen und die Verkehrssteuerung zu optimieren.

Insgesamt handelt es sich um neun Sensoren, die Daten zu Temperatur und Luftfeuchtigkeit, aber auch zu Schadstoffwerten wie Feinstaub oder Stickstoffdioxid (NO2) sammeln, sowie um acht Verkehrszählkameras. Die erfassten Informationen werden stündlich an eine Datenbank übermittelt und sollen ab Herbst ausgewertet werden können.

Insgesamt acht Kameras erfassen in Mainz automatisiert das Verkehrsaufkommen entlang der Rheinachse und der Kaiserstraße. SWR Stefan Schmelzer

Die Kosten des Projekts unter der Federführung der Mainzer Stadtwerke belaufen sich den Angaben zufolge auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag. Der Bund, der das Projekt fördert, trägt die eine Hälfte, die andere Hälfte die Stadt.

Die Mainzer Verkehrsdezernentin Katrin Eder (Grüne) sagte, die mit den neuen Geräten erhobenen Daten sollten die Messdaten des Landes ergänzen. In Mainz ist in den vergangenen Jahren immer wieder der NO2-Grenzwert überschritten worden. Für eine bessere Luft hatte die Stadt zuletzt Tempo 30 in weiten Teilen der Innenstadt eingeführt. Außerdem soll bald auf einem Teil der vielbefahrenen Rheinachse eine Umweltspur nur für Busse, Taxis und Radfahrer kommen.

Datenschutz: Kameras speichern keine personenbezogenen Daten

Die neuen Sensoren und Kameras werden den Angaben zufolge zumeist nahe beieinander an neuralgischen Punkten aufgehängt; ein Sensorgerät befindet sich zum Vergleich an einer Stelle mit wenig Luftbelastung im Stadtteil Mombach.

Die Kameras fertigten keine Video- oder Bildaufnahmen an und speicherten keine personenbezogenen Daten, erklärte der Technische Vorstand der Stadtwerke, Tobias Brosze. Sie erfassten lediglich, wie viele Fahrzeuge das Gerät passierten. Es könne zwischen Pkw und Lkw unterscheiden und auch Radler oder Fußgänger erkennen.