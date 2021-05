Das Gutenberg-Museum in Mainz hat eine private Spende in Höhe von einer Million Euro erhalten. Nach eigenen Angaben ist dies die größte Einzelspende in der Geschichte des Museums. Die Person, von der die Spende stammt, möchte anonym bleiben. In ihrem Sinne soll das Geld gezielt dazu genutzt werden, neue Exponate zu kaufen.

So solle die Attraktivität des Gutenberg-Museums gesteigert werden. Aufgrund der hohen Spendensumme haben Geldgeber, das Museum und die Finanzverwaltung der Stadt Mainz eine (unselbstständige) Stiftung gegründet, um das Vermögen auch für die Zukunft zu verwalten.