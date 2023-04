Mainz rückt der asiatischen Tigermücke zu Leibe

ANMOD:

Jetzt, wo es so langsam wieder wärmer wird und der Sommer immer näher rückt, kommen auch einige nervigere Dinge wieder zurück // MÜCKENGERÄUSCH // Die Mücken. Aber nicht irgendwelche: In Mainz wurden vermehrt Tigermücken entdeckt! Weil diese Mücken aber Virus-Krankheiten übertragen können, will die Stadt jetzt etwas dagegen tun: Tjada Huchtkötter:

ABMOD:

In Mainz beginnt die Bekämpfung der Tigermücke, erstmal in den betroffenen Gebieten in Finthen und Bretzenheim. Sollten sie in einem dieser Gebiete leben, erhalten sie ab Mitte Mai ein Schreiben der Stadt.