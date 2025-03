So schön war der Rosenmontagszug in Mainz

Mehr als eine halbe Million Menschen haben in Mainz friedlich den Rosenmontag gefeiert. Bei strahlendem Sonnenschein war die Stimmung wieder einmalig. Hier unser Liveticker zum Nachlesen.

20:15 Uhr Rückblick auf den Mainzer Rosenmontagszug Das war er, der 72. Mainzer Rosenmontagszug. Mit Hunderttausenden an der Strecke und vielen, vielen Närrinen und Narren im Zug. Hier kommt unser Rückblick auf den Tag: Video herunterladen (77,3 MB | MP4)

18:19 Uhr Zuend(t)e! Schön war der RoMo 2025 🎉🌞 Jetzt ist die Zugente auch am Ende der Strecke angekommen. Laut Polizei haben die meisten der Narren und Närrinnen friedlich gefeiert - nur vereinzelt hat es einige kleinere Zwischenfälle gegeben. In Mainz wird jetzt noch in den Kneipen und auf dem Schillerplatz weitergefeiert. Wir wünschen euch dabei noch viel Spaß und sagen Tschüss!

17:41 Uhr Der Rosenmontagszug in Bildern 🙉🦁🎉 Der Rosenmontagszug ist so gut wie vorbei. Wer aber immer noch nicht genug bekommen kann - hier noch einmal die schönsten Impressionen 🤩

17:16 Uhr Nach dem Umzug wird in Kneipen weitergefeiert Auch wenn der Umzug bald vorbei ist, gefeiert wird noch eine ganze Weile. Viele der Narren und Närrinnen ziehen dann in die Kneipen und Gaststätten. Für die Polizei ist deswegen noch lange nicht Schluss, wie Polizeisprecher Rinaldo Roberto sagt. Er und seine Kolleginnen und Kollegen werden noch den ganzen Abend unterwegs sein.

16:54 Uhr Die Saubermacher sind am Start Ist die Zugente vorbei, wird der Blick frei auf den ganzen Rosenmontagsmüll. Über 100 Straßenkehrer, Müllwerker und Kraftfahrer sind im Einsatz, um alles wieder sauber zu machen. Im vergangenen Jahr waren es rund 90 Tonnen Müll. Ein dickes Danke an alle Saubermacherinnen und -macher! Und an die, die keinen Müll auf die Straße werfen.

16:06 Uhr Die Zugente ist losgefahren 🪿 Die Zugente, der letzte Wagen des Rosenmontagszugs, ist vor wenigen Minuten losgefahren. Während sie die gesamte Strecke noch vor sich hat, sind die ersten Zugnummern schon am Schillerplatz angekommen.

15:21 Uhr Mainzer Frauennotruf ist erreichbar Bei großen Partys mit viel Alkohol kann es besonders für Frauen manchmal unsicher werden. Deswegen ist der Frauennotruf Mainz auch heute dauerhaft besetzt - von 13 bis 21 Uhr. Wer Unterstützung wegen eines sexualisierten Übergriffs braucht, kann sich telefonisch an die Fachstelle in Mainz wenden. Die Telefonnummer lautet: 06131 22 12 13. Frauen können aber auch eine Nachricht über den Messenger-Dienst Signal schicken, unter 0177-3237382.

14:55 Uhr Ehrentribüne vor dem Mainzer Staatstheater Vor dem Mainzer Staatstheater zieht der Rosenmontagszug an der Tribüne mit prominenten Besucherinnen und Besuchern vorbei. Mit dabei sind unter anderem der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD), der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) und der Mainzer Oberbürgermeister Nino Haase (parteilos). Vor dem Mainzer Staatstheater führt der Rosenmontagszug an der Tribüne mit prominenten Besuchern und Besucherinnen vorbei. SWR Karin Pezold

14:36 Uhr Polizei Mainz sieht keine erhöhte Gefahrenlage Nach dem mutmaßlichen Anschlag in Mannheim teilt die Polizei Mainz mit, dass sie weiterhin in Mainz keine Hinweise auf eine erhöhte Gefahrenlage sieht. Die Einsatzkräfte seien entsprechend sensibilisiert. Die Zufahrtsbeschränkungen seien nochmals verschärft worden - da kommen jetzt nur noch Einsatzfahrzeuge durch. In Mainz ist die Stimmung bei hunderttausenden Närrinnen und Narrhallesen laut Mainzer Polizei weiterhin ausgelassen und friedlich. Aktuell kommt es laut Polizei zu geringen Verzögerungen auf der Zugstrecke. Grund ist ein Unfall mit einem Fastnachtswagen, bei dem zwei Kinder leicht verletzt wurden. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass es keinen Zusammenhang mit der aktuellen Lage in Mannheim gibt.

14:20 Uhr Die ersten Bilder von der Strecke 🐯🐝🌞 Die Sonne scheint und die Stimmung ist super. Hier ein kleiner Einblick vom Umzug.

13:38 Uhr Hunderte Rettungskräfte in der Innenstadt unterwegs Wenn ihr Hilfe brauchen solltet, könnt ihr euch jederzeit bei den Sanitätern, der Polizei und der Feuerwehr melden. Knapp 500 Einsatzkräfte sind an verschiedenen Stellen in der Innenstadt unterwegs, um im Notfall schnell bei euch sein zu können. Insgesamt gibt es 10 Hilfsstellen entlang der Strecke, unter anderem am Stadthaus Große Bleiche, am Liebfrauenplatz, in der Maria-Ward-Schule am Ballplatz und am Schillerplatz. Außerdem haben die Malteser einen sogenannten "Medextainer" im Einsatz - das ist ein ausziehbarer Container, in dem bis zu zehn Menschen auf einmal medizinisch versorgt werden können. Der "Medextainer" steht am Rosenmontag vor dem Eingang des Gutenberg-Museums. SWR

13:24 Uhr 600.000 Menschen an der Zugstrecke Was für ein traumhafter Rosenmontag in Mainz! Nach Schätzungen des Veranstalters MCV sind mehr als 600.000 Menschen an der Strecke und begleiten den Rosenmontagszug mit lauten "Helau"-Rufen. Und das sagt die Polizei: "Alles friedlich bislang, tolles Wetter, super Stimmung" - was will man mehr? Mehr als 600.000 Menschen sind zum Rosenmontagszug nach Mainz gekommen, schätzt der Mainzer Carneval-Verein. SWR Rabea Amri

12:44 Uhr Der SWR live vor Ort! Auch der SWR ist natürlich live vor Ort. SWR-Reporter Stefan Schmelzer begleitet für uns heute den Rosenmontagszug. Sein Motto: Nicht nur dabei, sondern mittendrin 😉

12:24 Uhr Gedächtnis-Wagen für Wagenbauer Dieter Wenger Er war jahrzehntelang der wichtigste Mann der Mainzer Motivwagen: Dieter Wenger hat zusammen mit seinem Team die Motivwagen des Rosenmontagszugs gebaut. Im vergangenen Oktober hatte Stefan Hisge den Job von Wenger übernommen, Anfang des Jahres dann war Wenger im Alter von 84 Jahren gestorben. An ihn soll der sogenannte Bajazz-Wagen auf dem Rosenmontagszug erinnern. Er fährt als Zugnummer 2 beim Rosenmontagszug mit. Der Bajazz-Wagen erinnert an den verstorbenen Wagenbauer Dieter Wenger. SWR Stefan Schmelzer

11:49 Uhr Der Livestream zum Rosenmontagszug in Mainz

11:43 Uhr Mehr als 1.000 Polizisten sorgen für Sicherheit 👮🏾👮‍♀️ Damit auch alle sicher feiern können, hat die Stadt ihr Sicherheitskonzept noch einmal angepasst. Mehr als 1.100 Polizistinnen und Polizisten begleiten in diesem Jahr den Umzug. Die Polizei in Mainz ist über die Fastnachtstage besonders präsent. SWR Daniel Brusch Außerdem wurden alle wichtigen Straßen abgesperrt, zum Beispiel durch Poller oder durch Lkw. Die Stadt Mainz hat für die Fastnachtstage ein spezielles Zufahrtschutzkonzept vorbereitet. Alle Zufahrten werden mit TruckBlocs oder mobilen Lkw gesichert. SWR Daniel Brusch

11:11 Uhr Der Zug rollt! Der Rosenmontagszug 2025 ist auf der Strecke - mit 140 Zugnummern und mehr als 9.500 Teilnehmenden. Der Mainzer Rosenmontagzug ist gestartet. SWR Lucretia Gather

11:01 Uhr Zugnummern stellen sich auf In der Mainzer Boppstraße ist jetzt richtig Betrieb. Zugnummer um Zugnummer stellt sich auf, Zuschauer sichern sich die besten Plätze. Nur noch ein paar Minuten, dann ist es soweit. Wie immer wird auch in diesem Jahr die Mainzer Ritter Gilde den Rosenmontagszug anführen. Der Rosenmontagszug 2025 stellt sich an der Mainzer Boppstraße auf. SWR

10:39 Uhr Immer mehr Narren fluten Mainz 🤡👺🤠 So langsam wird es voller in Mainz. Um beim Rosenmontagszug richtig mitfeiern zu können, kommen viele Närrinnen und Narrhalesen mit dem Zug angereist.

10:29 Uhr SWR berichtet live im Fernsehen 📺 Rund um den Startschuss des Mainzer Rosenmontagszuges sendet der SWR ab 10:30 Uhr live - zunächst aus der Mainzer Neustadt mit Anna Lena Dörr und Arndt Reisenbichler. Ab 12:10 Uhr überträgt der SWR den Zug im Fernsehen und in der Mediathek und zwar in voller Länge bis etwa 16:30 Uhr. Es moderieren Patricia Küll und Florian Sitte vom Mainzer Carneval Club. Anna-Lena Dörr und Arndt Reisenbichler vom SWR berichten ab 10:30 Uhr live im Fernsehen. SWR Stefan Schmelzer

9:46 Uhr Kreppel-Alarm in den Mainzer Bäckereien 🍩🍪🍥 Braucht ihr noch ein Frühstück? Dann gibt's heute eigentlich nur eine Wahl, die zum Tag passt: Kreppel natürlich. Die Auslagen der Bäckereien in der Boppstraße sind auf jeden Fall schon reichlich gefüllt: Von Pistazien-Kreppel (Dubai-Style 😉) über Aprikosen- und Himbeerfüllung bis zu Schokoguss ist alles dabei. In einer Bäckerei in der Boppstraße liegen am Rosenmontag Kreppel in großer Auswahl in der Auslage. SWR Stefan Schmelzer

9:37 Uhr Schwellköpp stehen schon bereit 🤡 Die Meenzer Schwellköpp stehen schon in der Turnhalle der Goetheschule für ihren großen (und schweren) Einsatz bereit und scharren mit den Hufen. Sie sind die Zugnummer 3 beim diesjährigen Rosenmontagszug und werden sich gegen halb 11 auf den Weg zum Aufstellungsplatz in der Mainzer Boppstraße machen. Die Meenzer Schwellköpp stehen schon für ihren großen Einsatz bereit. SWR Stefan Schmelzer

9:11 Uhr Die Zugstrecke des Mainzer Rosenmontagszugs 🚂 Noch genau zwei Stunden, dann geht's los 😀 7,2 Kilometer ist die Zugstrecke lang, auf der gleich 9.500 aktive Närrinnen und Narrhalesen unterwegs sein werden. 140 Zugnummern gibt es in diesem Jahr. 555.000 Menschen werden an der Zugstrecke erwartet. Start ist wie immer in der Boppstraße, der Zug endet in der Schillerstraße. Hier ist die Zugstrecke:

8:49 Uhr Dixie-Klos 🚽 statt Wildpinkeln 🌳 Man kann sie wirklich nicht übersehen: In der ganzen Innenstadt stehen Batterien von blau-weißen Dixie-Klos. 🧻 Es gibt also keine Ausreden, um stattdessen Bäume, Hauswände und Zäune als Toilette zu missbrauchen. An Rosenmontag gibt es in Mainz jede Menge öffentliche Toilettenwagen und Dixi-Klos. SWR Stefan Schmelzer Das Wildpinkeln kann übrigens auch richtig teuer werden: Wer vom Ordnungsamt erwischt wird, muss 75 Euro berappen.

8:29 Uhr Geheimnis um 10. Motivwagen gelüftet Seit gestern ist bekannt, was es mit dem bisher fehlenden, zehnten Motivwagen des Mainzer Carneval Vereins auf sich hat. Der Wagen war erst nach der Bundestagswahl fertig geworden und hat das Wahlergebnis zum Thema. "Will er als Kanzler jetzt regier´n, / Heißt es für ihn zu koalier´n. //

Sind sie auch eklig anzugucken / Eine Kröte muss er schlucken." Der Wagen zeigt den voraussichtlich zukünftigen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), der in den bevorstehenden Koalitionsgesprächen mit der SPD wohl dicke Kröten schlucken muss. 🐸🐸

8:13 Uhr Denkt an das Glasverbot 🍾🚫 Heute ist Glas in der Mainzer Innenstadt tabu! Weil es immer wieder schlimme Verletzungen gab, sind Glasflaschen verboten - egal wie klein sie sind. Wenn ihr am Schillerplatz oder auf der Partymeile LU feiert, müsst ihr damit rechnen, dass ihr kontrolliert werdet. Wer mit einer Glasflasche erwischt wird, muss sie in den Müll werfen. Überall in Mainz stehen blaue Tonnen für Glasflaschen - beim Rosenmontagszug gilt in diesem Jahr in der Innenstadt ein Glasverbot. SWR Ilona Hartmann Das Verbot gilt innerhalb der sogenannten Fastnachtsmesse, also unter anderem auf dem Schillerplatz, in der Ludwigsstraße, auf dem Ballplatz, dem Tritonplatz, dem Liebfrauenplatz und am Markt. Neu ist in diesem Jahr, dass auch Geschäfte in dem Bereich keine Glasflaschen verkaufen dürfen. 🍾

7:53 Uhr Auch Rettungsdienst rüstet sich Schon seit Tagen rüsten sich die Rettungsdienste der Region für den Großeinsatz am Rosenmontag. Fast 500 Ärztinnen, Ärzte, Sanitäter und Sanitäterinnen und Feuerwehr und Katastrophenschutz werden heute im Einsatz sein, für eure Sicherheit sorgen und eure Blessuren versorgen. 👩🏽‍⚕️🧑‍⚕️ Ein dickes Dankeschön dafür! 🫶 Schon vor Tagen haben die Rettungsdienste entlang der Zugstrecke des Rosenmontagszugs in Mainz ihre Stationen aufgebaut. SWR Ilona Hartmann

7:22 Uhr Mit Bus und Bahn zum Rosenmontagszug Wenn ihr heute aus den Mainzer Stadtteilen in die Innenstadt zum Rosenmontagszug wollt, lasst das Auto stehen und fahrt stattdessen mit Bus oder Straßenbahn. Die Narrenkarte kostet 11 Euro und ist noch bis 4 Uhr morgens an Aschermittwoch gültig. Ihr könnt damit alle Busse und Straßenbahnen der Mainzer Mobilität und der Wiesbadener ESWE Verkehr nutzen. 🚍🚃 Die Mainzer Busse und Straßenbahnen sind an Fastnacht traditionell mit bunten Fähnchen geschmückt. SWR Informiert euch am besten vorher bei der Mainzer Mobilität , welche Busse und Bahnen fahren. Es gibt einige zusätzliche Fahrten, aber auch Sperrungen wegen des Rosenmontagszuges.

6:53 Uhr Achtung - Jetzt wird abgeschleppt! Autofahrer uffgepasst! 🚗 Wenn ihr noch im Halteverbot steht, solltet ihr euch sputen, sonst wird euer Auto abgeschleppt. 🪝 Seit dem frühen Morgen werden in Mainz Autos abgeschleppt, die an der Strecke des Rosenmontagszugs stehen. SWR Daniel Brusch Denn in der Mainzer Neustadt werden seit 6 Uhr die Straßen freigeräumt, bevor sich dort gleich Hunderte von Gardisten, Fahnenträgern, Fußgruppen, Musikern und Wagen aufstellen.