In Mainz-Laubenheim ist ein Modellprojekt am Rhein vorgestellt worden. Es geht um die Renaturierung des Uferbereichs. Nach Angaben des zuständigen Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes wurden im Uferbereich auf einer Länge von rund zwei Kilometern die Befestigungen aus Stein und Asphalt entfernt. Zusätzlich sei ein Wirtschaftsweg, der direkt am Rhein entlangführte, verlegt worden, so eine Sprecherin. Im Uferbereich sei stattdessen Sand und Kies aufgeschüttet worden. So sind nach Angaben der Sprecherin Flachwasserbereiche entstanden, die einen neuen Lebensraum für Fische und kleine Gewässertiere bieten. Die Uferrenaturierung in Mainz-Laubenheim gilt als Modellprojekt und ist Teil des Bundesprogramms "Blaues Band Deutschland".