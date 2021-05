per Mail teilen

Rund ein Drittel der Bevölkerung der Region Rheinhessen/Nahe hat inzwischen die erste Corona-Impfung bekommen. Nach wie vor kämpfen die Impfzentren mit nicht abgesagten Terminen.

In der Stadt Mainz haben mittlerweile rund 73.000 Menschen eine Corona-Erstimpfung bekommen. Vollständig geimpft ist gut jeder Zehnte. Damit liegt Mainz nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung bei den komplett Geimpften im landesweiten Vergleich auf einem der vordersten Plätze. Dabei wurden der Großteil der Impfdosen im Mainzer Impfzentrum sowie von mobilen Impfteams verabreicht. Hinzu kommen laut Kassenärztlicher Vereinigung gut 30.000 Impfungen über Arztpraxen in Mainz.

Ähnlich viele Impfdosen wurden bereits im Kreis Mainz-Bingen unter die Leute gebracht: Von den insgesamt 90.000 Impfungen wurden hier gut ein Viertel über Arztpraxen gemacht. Der Anteil der Arztpraxen an der Impfkampagne werde demnächst noch deutlich steigen, so die Kreisverwaltung, vor allem weil die Priorisierungs-Reihenfolge ab dem 7. Juni aufgehoben wird.

Auch im Kreis Alzey-Worms hat gut ein Drittel der Bevölkerung die Corona-Erstimpfung bekommen, der Kreis Bad Kreuznach liegt noch leicht darunter.

Zu viele Impftermine werden nicht abgesagt

Probleme in der Impfkampagne machen nach wie vor nicht wahrgenommene Impftermine, vor allem in den Impfzentren. So blieben beispielsweise im Impfzentrum des Kreises Bad Kreuznach vergangene Woche rund 200 Impftermine ungenutzt – das sind rund fünf Prozent aller Impftermine. Eine ähnliche Quote weist derzeit auch das Impfzentrum des Kreises Alzey-Worms auf.

Liveblog: Corona in Rheinland-Pfalz Die aktuellsten Informationen zur Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz finden Sie in unserem Liveblog.

AstraZeneca und Hausarzttermine

Mögliche Ursachen dafür gibt es nach Angaben der Verantwortlichen mehrere: Auffällig oft würden Leute Termine für den Corona-Impfstoff von AstraZeneca nicht wahrnehmen, berichtete zuletzt der Leiter des Impfzentrums des Kreises Bad Kreuznach, Benjamin Hilger. Allerdings sei die Menge des AstraZeneca-Impfstoffs in diesem und auch in anderen Impfzentren des Landes mittlerweile nur noch gering, heißt es wiederum in der jüngsten Mitteilung des Kreises Bad Kreuznach.

Eine weitere Ursache für die nicht genutzten Termine in den Impfzentren könnte zudem die immer wichtiger werdende Rolle der Arztpraxen in der Impfkampagne sein, vermuten unter anderem die Betreiber des Impfzentrums im Kreis Mainz-Bingen. Wenn nämlich Leute in den Praxen vorher dran kämen, würden einige von ihnen offenbar ihre Termine im Impfzentrum trotzdem nicht stornieren.

Impftermin absagen - vergebliche Versuche

Die Vermutung ist, dass es vielen Menschen zu kompliziert erscheint, ihren Termin abzusagen. Es gibt aber noch einen weiteren möglichen Grund: Zuletzt gab es wohl Einzelfälle, bei denen Menschen vergeblich versucht haben, ihre Termine in den Impfzentren abzusagen. Für eine Stornierung über das Landesportal benötigt man die Vorgangsnummer, die einem bei der Registrierung zugeteilt wurde. Trotz Angabe dieser Nummer haben vereinzelte Stornierungen offenbar nicht funktioniert. Ob es sich dabei um einen Fehler im System handeln könnte, ist noch unklar.

Impfen und testen: Die Inzidenzen in Rheinland-Pfalz sinken weiter

Übrig gebliebener Impfstoff kommt nicht weg

Der Impfstoff, der wegen nicht wahrgenommener Termine nicht genutzt werden kann, geht in der Regel nicht verloren. Da die Impfstoff-Dosis erst kurz vor dem Termin in die Spritze aufgezogen wird, bleibt der Impfstoff im Fläschchen und kann dann weiter genutzt werden, zum Beispiel für einen neuen Termin in der Folgewoche. Und wenn doch aufgezogene Spritzen übrig bleiben sollten, die nicht weiter gelagert werden können, dann haben die Impfzentren eine Warteliste mit impfberechtigten Personen, die kurzfristig angerufen werden können.

Obwohl die Kampagne nach Angaben vieler Verantwortlicher inzwischen zufriedenstellend läuft, gibt es auch Kritik: So warten beispielsweise rheinhessische Feuerwehrleute weiterhin auf ihre Corona-Erstimpfung.