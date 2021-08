Die derzeitigen Regenfälle sind schlecht für die Getreidebauern in Rheinhessen. Auf einigen Feldern in der Region liegt die Wintergerste bereits auf der Erde. Durch das Gewicht des Wassers neigen sich die Halme auf die Seite. Kommt Regen nach, können sie sich nicht mehr aufrichten und liegen platt am Boden. Dann kann es zu so genanntem Zwiewuchs kommen, die Gerste treibt neu aus. Darunter leidet die Qualität. Noch sei es nicht soweit, so ein Sprecher des Bauern- und Winzerverbandes. Die Landwirte hofften nun auf eine trockene Phase.