per Mail teilen

Seit Donnerstag haben die beiden Mainzer Recylinghöfe wieder geöffnet - allerdings nur für Grünschnitt und unter strengen Auflagen. Das hält die Mainzer offenbar aber nicht ab.

Bereits am Donnerstagmorgen hatte sich eine Schlange von rund 20 Autos vor dem Recylinghof in Mainz-Hechtsheim gebildet - die meisten Fahrer hatten den Kofferraum oder den Anhänger voll mit Gartenabfällen.

Anfang der Woche hatte sich die Stadt entschieden, die Recyclinghöfe des Mainzer Entsorgungsbetriebs in Budenheim und Mainz-Hechtsheim zu regulären Öffnungszeiten wieder zu öffnen - allerdings nur für Grünschnitt und unter strengen Auflagen. So ist die Anzahl der Fahrzeuge auf dem Recyclinghof begrenzt. Auch Fußgänger mit Schubkarren dürfen nur einzeln zu den Abfallcontainern. Zudem würden ausschließlich Grünschnittabfälle bis maximal zwei Kubikmeter angenommen. Andere Wertstoffe oder Abfälle abzugeben, sei nicht erlaubt. Zudem bittet der Entsorgungsbetrieb, nur in dringenden Fällen vorzufahren und während der Wartezeit im Auto sitzen zu bleiben.

Ausweis oder Herkunftsnachweis

Der Mainzer Entsorgungsbetrieb weist außerdem darauf hin, dass nur Gartenabfälle aus Mainz angenommen wird. Deswegen müssten Kunden ihren Ausweis mitbringen oder ggf. einen Herkunftsnachweis. Das sei aber auch schon vor der Corona-Krise so gewesen. Für kleinere Grünabfälle gebe es außerdem 90-Liter-Papiersäcke zu kaufen, die hole der Entsorgungsbetrieb kostenlos mit dem Biomüll ab.

Alle weiteren Wertstoffhöfe in der Stadt Mainz bleiben geschlossen. Nach Angaben der Stadt ist hier die Gefahr zu groß, dass es Gedränge gibt und so Mitarbeiter nicht ausreichend geschützt werden können.

Sperrmüll werde nach Terminvereinbarung nach wie vor abgeholt, allerdings sei mit längeren Vorlaufszeiten zu rechnen.

Auch auf dem Wertstoffhof in ALzey-Mauchenheim heißt es "Abstand halten". Kreisverwaltung Alzey-Worms

Auch ausschließlich Grünschnitt im Kreis Mainz-Bingen

Im Landkreis Mainz-Bingen kann ab Samstag (11. April) wieder Grünschnitt abgegeben werden - allerdings ebefalls unter Einschränkungen und zunächst nur einmal wöchentlich, jeweils samstags von 9 bis 18 Uhr. Andere Wertstoffe werden nach Angaben des Kreises weiterhin nicht angenommen.

Welche Grünschnittsammelstellen öffnen, will die Kreisverwaltung demnächst bekanntgeben. Der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) bittet aber ebenfalls darum, wegen des zu erwartenden großen Rückstaus nur in wirklich dringenden Fällen dort vorzufahren.

Maximal vier Anlieferer

Auch der Kreis Alzey-Worms kommt nach eigenen Angaben den Wünschen der Bürger entgegen: Hier öffnen die Wertstoffhöfe tageweise - meist dienstags und donnerstags. Laut Landrat Heiko Sippel (SPD) dürfen sich maximal vier Anlieferer gleichzeitig auf dem Wertstoffhof aufhalten.

Der Kreis Bad Kreuznach hat für die nächsten vier Samstage eine Grünschnittsammelstelle eingerichtet. Auf der Pfingstwiese in Bad Kreuznach können Gartenbesitzer ihren Baum-, Strauch und Heckenschnitt abgeben. Der Kreis setzt nach eigenen Angaben einen Sicherheitsdienst ein, um den Verkehr zu regeln und zu verhindern, dass sich Menschenansammlungen oder Warteschlangen bilden. Die Wertstoffhöfe bleiben aber vorerst geschlossen.