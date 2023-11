Mainz verschärft Regeln für E-Scooter

Sie liegen auf Gehwegen, im Gebüsch oder vor Hauseingängen: Immer wieder sorgen E-Scooter in Mainz für Ärger. Jetzt greift die Stadt ein.

Die Roller dürfen künftig in der Innenstadt nur noch in bestimmten Parkzonen abgestellt werden. 25 solcher Zonen sollen bis spätestens Mitte kommenden Jahres eingerichtet werden. Die neuen Regeln muss zunächst der Stadtrat noch beschließen.

"Uns erreichen viele Beschwerden - vom Seniorenbeirat oder Eltern, die mit Kinderwagen unterwegs sind – dass die E-Tretroller Wege versperren und behindern."

Die Stadt will sich nun eine veränderte Rechtslage zu Nutze machen: Künftig sollen die E-Scooter als sogenannte Sondernutzung eingestuft werden. Die Anbieter müssen dann für jeden Roller eine Nutzungserlaubnis beantragen, die pro Jahr 36 Euro kostet.

Die Stadt Mainz will in der Innenstadt Parkzonen für E-Scooter ausweisen. Die Roller dürfen dann nur noch dort ausgeliehen und abgestellt werden. Stadt Mainz

Parkplätze für Autos werden zu Abstellplätzen

Für die festgelegten Abstellflächen in der Innenstadt will die Stadtverwaltung nach Angaben von Ordnungsdezernentin Manuela Matz (CDU) Parkplätze nutzen. Piktogramme und Schilder sollen kenntlich machen, dass dort E-Roller statt Autos parken dürfen. Die Roller-Anbieter müssen ihre Leih-Apps so anpassen, dass außerhalb dieser festgelegen Flächen keine Roller abgestellt werden können.

Bereits jetzt sind viele Bereiche der Innenstadt in den Apps der Anbieter gesperrt. Das muss dann entsprechend ausgeweitet werden. In den Stadtteilen außerhalb der Innenstadt ändert sich für die Nutzer und Nutzerinnen der Leih-Roller nichts: Hier dürfen die Fahrzeuge weiterhin überall abgestellt werden.

E-Scooter-Anbietern drohen Bußgelder

Beschäftigte des Ordnungsamtes sollen laut Stadt kontrollieren, ob die Roller ordnungsgemäß abgestellt werden. Nach Angaben der Mainzer Ordnungsdezernentin Matz werden dafür im Ordnungsamt wahrscheinlich zwei neue Stellen geschaffen. Bei Verstößen gegen die neuen Roller-Regeln drohen Bußgelder bis zu 5.000 Euro für die Roller-Anbieter. Im schlimmsten Fall könne die Nutzungserlaubnis entzogen werden, so die Stadt.

Künftig weniger E-Scooter in Mainz

Seit 2019 kann man sich in Mainz einen elektrischen Tretroller ausleihen. Das Angebot wird gut genutzt. Inzwischen gibt es vier Unternehmen, die in der Innenstadt E-Scooter verleihen. Die Stadt will die Zahl der Roller aber reduzieren: Bisher sind 1.800 Leih-Roller in Mainz unterwegs. Ab kommendem Jahr sollen nur noch 1.200 Roller für das Stadtgebiet zugelassen werden.

E-Scooter finden sich an den unmöglichsten Stellen, auch im Rhein. SWR S. Schmelzer

Regelungen für E-Scooter in Wiesbaden bereits strenger

Die Stadt Wiesbaden hat schon gehandelt. Dort wurde am Hauptbahnhof die erste von vier Abstellflächen für E-Scooter eingerichtet. Auf dem restlichen Bahnhofsvorplatz ist seitdem verboten, E-Scooter abzustellen. Weitere Zonen sollen im Frühjahr im historischen Stadtkern eingerichtet werden.