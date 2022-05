per Mail teilen

Ein unbekannter Mann hat am Sonntagabend versucht, eine Tankstelle in Mainz-Lerchenberg zu überfallen. Nach Polizeiangaben war ein Mitarbeiter um kurz nach 22 Uhr dabei, die Tankstelle abzuschließen, als der Täter mit gezogener Schusswaffe an ihn herantrat. Der Unbekannte forderte ihn auf, die Tür wieder zu öffnen. Der Mitarbeiter ging darauf nicht ein und setze sich stattdessen zur Wehr. Der Täter brach den Raubversuch ab und flüchtete.

Der Tankstellenmitarbeiter beschrieb ihn so: ca. 1,80 Meter groß, heller Hauttyp, bekleidet mit einer dunklen Sturmhaube, einem dunklen Pullover, einer dunklen Funktionsweste und weißen Sportschuhen, sprach mit Akzent. Die Kriminalpolizei in Mainz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.