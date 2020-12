Ein Mann aus Bacharach steht vor dem Mainzer Landgericht unter anderem wegen Körperverletzung und Beleidigung. Er soll in Bacharach Menschen grundlos angegriffen und beleidigt haben. Seine ehemalige Freundin wollte er ohne deren Einwilligung küssen und umarmen. In einem Geschäft in Bacharach soll er versucht haben, mit einer Weinflasche auf einen anderen Kunden einzuschlagen - außerdem soll er ihn in den Arm gebissen haben. Bei der Verhandlung geht es um eine Unterbringung des 43-Jährigen in eine psychiatrische Klinik.