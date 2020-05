Zu laut, zu spät, zu viele, zu nah - letzte Woche hatten in einer Mainzer Kneipe Polizisten gefeiert und dabei gegen Corona-Auflagen verstoßen. Noch ist unklar, wie sie und der Gastwirt bestraft werden.

Was den beteiligten Polizisten droht, ist auch eine Woche nach den Ereignissen in einer Mainzer Gaststätte noch nicht klar. Der ein oder andere Polizist müsse aber wohl mit disziplinarischen Maßnahmen rechen, so ein Polizeisprecher. Hintergrund sei, dass Polizistinnen und Polizisten verpflichtet sind, auch in ihrer Freizeit, den Ruf der Polizei nicht zu schädigen. Die Mainzer Polizei will sich nach eigenen Angaben in den kommenden Tagen noch einmal schriftlich zu dem Fall äußern.

Stadt prüft Bußgelder

Außerdem prüft die Stadt Mainz, ob die Polizisten ein Bußgeld von mehreren hundert Euro zahlen müssen. Auch der Gastwirt muss sich nach Angaben des Wirtschaftsdezernats auf ein Bußgeld einstellen - dieses werde vermutlich mehrere tausend Euro betragen. Derzeit werde untersucht, ob und in wieweit er Hygienemaßnahmen unterlassen sowie gegen Zutritts- und Dokumentationspflichten verstoßen habe. Dazu komme noch, dass die Sperrzeit offenbar nicht eingehalten worden sei.

Selbstanzeige schützt vor Strafe nicht

Der Wirt habe wohl Selbstanzeige erstattet, so ein Stadtsprecher. Diese soll er letzte Woche per E-mail direkt an einen Mitarbeiter des Ordnungsamtes gemailt haben. Wegen des Feiertages sei die E-Mail noch nicht bearbeitet worden. Die Selbstanzeige befreie den Gastronomen aber nicht von der Strafe, heißt es aus dem Wirtschaftsdezernat.

Die Stadt Mainz rechnet frühestens nach Pfingsten mit ersten Ergebnissen der Überprüfungen.

Corona-Regeln ignoriert

Am vergangenen Montag hatten Polizisten und Polizistinnen in einer großen Gruppe in einer Gaststätte in der Mainzer Altstadt zu lange und ohne ausreichenden Abstand gefeiert. So hatte es die Polizei selbst einige Tage später bestätigt. Die Beamten hatten den Angaben zufolge zunächst ordnungsgemäß Plätze reserviert und sich "in geringer Anzahl" in dem Lokal aufgehalten. Im Verlauf des Abends habe die Zahl der Gäste - darunter weitere Polizisten - jedoch bis auf etwa 40 zugenommen. Dabei seien weder Abstände eingehalten noch Mund-Nase-Masken getragen worden, wenn sich innerhalb der Gaststätte bewegt wurde. Nachdem eine Streife zur Kneipe gerufen wurde, habe sich die Gruppe aufgelöst, so ein Sprecher. Eine Uhrzeit nannte er nicht.