Die Mainzer Polizei hat zwei kleine Hundewelpen gerettet. Die Jungtiere sollten offenbar im Internet verkauft werden.

Eine Zeugin meldete sich daraufhin bei der Polizei. Sie meldete Zweifel an, ob die Hunde artgerecht gehalten werden und sie ordnungsgemäß gezüchtet wurden. Die Beamten machten daraufhin die Verkäuferin und die beiden Hunde am Sonntagabend in Mainz-Lerchenberg ausfindig. Die Hundewelpen der Rasse Pomeranian Kleinspitz stammen vermutlich aus Bulgarien. Die Polizei beschlagnahmte sie. Über Nacht kümmerten sich Polizisten um die kleinen Welpen. Am Montag wurden sie ins Tierheim gebracht. Das Veterinäramt müsse nun entscheiden, was mit den Tieren geschehe. So lange würden sie im Tierheim bleiben und medizinisch untersucht.