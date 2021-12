Staatsanwaltschaft Mainz fordert Haftstrafe für Held

Die Staatsanwaltschaft Mainz hat im Prozess gegen den ehemaligen Oppenheimer Bürgermeister Marcus Held (SPD) eine Haftstrafe gefordert.

Außerdem soll er eine hohe Geldstrafe bezahlen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Untreue, Bestechlichkeit und Verstöße gegen das Parteiengesetz vor. Marcus Held hatte für die Stadt Oppenheim im Kreis Mainz-Bingen Grundstücke für ein Baugebiet gekauft. Dazu hatte er einen Steuerberater beauftragt, der als Makler auftrat. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft hatte Held dies getan, um an Spenden für seinen Bundestagswahlkampf zu kommen.

"Held ist nicht nur Machtmensch, er will auch über alles Kontrolle haben."

Der Makler habe demnach für den Auftrag mehr als 24.000 Euro an die Oppenheimer SPD gezahlt, an den Grundstücksvermittlungen über 200.000 Euro verdient. Held hatte argumentiert, dass sich die Stadt Oppenheim in einer Konkurrenzsituation mit einem Investor befunden hätte, deshalb sei es notwendig gewesen, den Makler zu beauftragen. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft entsprach dies nicht der Wahrheit, zudem habe der Makler auch Courtagen bekommen für Grundstücke, die er gar nicht vermittelt hat. Oberstaatsanwalt Thomas Bartsch bezeichnete Held als Machtmensch, der über alles Kontrolle haben wolle.

Helds Verteidigerin setzt Plädoyer am Dienstag fort

Helds Verteidigerin hat ihr Schlussplädoyer begonnen, aus Zeitgründen aber am Montag nicht beenden können, sie will es am Dienstag fortsetzen. Wann das Gericht sein Urteil verkündet, steht noch nicht fest. Der Prozess gegen Marcus Held begann im Mai 2021, seitdem wurden an 24 Verhandlungstagen mehrere Dutzend Zeugen gehört. Zu ihnen gehörte auch der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Rhein-Selz, Klaus Penzer (SPD). Er verweigerte die Aussage. Das Verfahren gegen einen ebenfalls angeklagten Steuerberater wurde zwischenzeitlich gegen Zahlung von 50.000 Euro eingestellt.