In ganz Deutschland haben Pflegekräfte für bessere Arbeitsbedingungen demonstriert. Auch an der Mainzer Universitätsmedizin fanden Aktionen statt. Anlass ist nach Angaben der Gewerkschaft Verdi, dass sich der Bundestag am Montag mit einem Gesetz zur Gesundheitsversorgung befasst hat. Die Beschäftigten der Kliniken fordern, dass auch eine bedarfsgerechte Personalplanung mit in den Gesetzentwurf aufgenommen wird. Darüber hinaus kritisieren sie, dass die Bundesregierung Versprechen in der Corona-Pandemie nicht gehalten habe.