Pflegeaufstand in der Innenstadt

Am Samstag demonstrieren in der Mainzer Innenstadt Pflegerinnen und Pflegern für bessere Arbeitsbedingungen. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi werden zu dem "Pflegeaufstand Rheinland-Pfalz" rund 500 Pflegerinnen und Pfleger in Mainz erwartet. Treffpunkt ist der Vorplatz der Universität Mainz (11 Uhr). Anschließend ziehen die Pflegerinnen und Pfleger durch die Innenstadt zum Ernst-Ludwig-Platz, wo die Kundgebung stattfindet. Nach Angaben der Polizei kann es während des Protestmarschs zu kleineren Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.