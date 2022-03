per Mail teilen

Auf einer Baustelle in Mainz ist am Freitagnachmittag ein Mini-Bagger umgekippt und hat dabei den Fahrer unter sich eingeklemmt. Alleine befreien konnte der Mann sich nicht. Andere anwesende Menschen kümmerten sich um ihn und stützten den Bagger ab, damit der nicht in eine Grube abrutschte. Die Feuerwehr musste den Mini-Bagger dann mit einem Hebekissen anheben, um den Eingeklemmten zu befreien. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht.