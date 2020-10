per Mail teilen

Die Mainzer Polizei sucht dringend nach Zeugen, die einen Vorfall am Bahnhofsplatz beobachtet haben. Dort war am Samstagabend ein 46 Jahre alter Mann lebensgefährlich verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei gibt es unterschiedliche Zeugenaussagen, was genau passiert ist. Fest stehe, dass der 46-Jährige am Samstag gegen 18:15 Uhr im Bereich der Bushaltestellen vor dem Hauptbahnhof unterwegs war. Dort sei er von einem anderen Mann angegriffen worden. Dabei sei der Mann gestürzt und auf den Kopf gefallen und habe das Bewusstsein verloren.

Lebensgefährliche Verletzungen

Der Mann kam nach dem Sturz in ein Krankenhaus. Dort wurde festgestellt, dass seine Verletzungen lebensbedrohlich sind. Er schwebe auch jetzt noch in Lebensgefahr, so die Polizei.

Beschreibung des mutmaßlichen Täters

Der gesuchte Mann ist laut Zeugen 25 bis 35 Jahre alt und circa 1,75 Meter groß und schlank. Seine Haare sollen im Nacken etwas länger gewesen sein. Bekleidet sei der Mann mit einer weißen Jacke mit Reißverschluss, einer dunklen Jeans und einem schwarzen Basecap gewesen. Außerdem habe er einen schwarzen Rucksack dabei gehabt.