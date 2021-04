Die Stadt Mainz hat die regelmäßigen Testungen auf Corona-Infektionen in den städtischen Kitas ausgebaut. Vergangene Woche wurden Kinder erstmals in zwei Einrichtungen getestet. Inzwischen würden in 23 von insgesamt 60 städtischen Kitas einmal wöchentlich Tests durchgeführt, so eine Stadtsprecherin. In 21 weiteren Einrichtungen sei die Umsetzung bereits konkret in der Planung, in zehn Kitas befänden sich die jeweiligen Leitungen in Gesprächen mit den Elternausschüssen. Lediglich zwei Kindertagesstätten haben nach Angaben der Stadt entschieden, die Kinder nicht zu testen. Hauptproblem bei den flächendeckenden Tests sei allerdings, dass Partner wie Apotheken oder mobile Teams, die die Kinder testen würden, auch von anderen Einrichtungen angefragt worden seien. Deshalb könne es zum Beispiel Engpässe beim Testmaterial und dem ausführenden Personal kommen. Im Moment sind die Kindergärten in Mainz nur für eine Notbetreuung offen (Stand 23.04.21).