Es ist ein Meilenstein der Mainzer Stadtplanung: Nach etwa 20 Jahren steht nun fest, wie das Karstadt-Gelände in der Innenstadt künftig aussehen wird. Im Jahr 2025 könnte alles fertig sein.

Noch präsentiert sich die Ludwigstraße im Herzen der Mainzer Innenstadt grau in grau. Einheimische nennen die Straße liebvoll Lu - allerdings zählt der Boulevard nicht zu den schönsten Ecken in der Stadt. Dabei führt er direkt zum Dom. Auf halber Höhe steht ein trister Betonblock, in dem das Karstadt-Kaufhaus untergebracht ist. Die Pavillons entlang der Front stehen teilweise leer. Sieben Architekturbüros aus ganz Deutschland haben sich ordentlich ins Zeug gelegt, um der Lu ein neues Gesicht zu geben.

Der Entwurf der Mainzer Büros sieht auch ein Hotel vor. Am Übergang zur Mainzer Altstadt soll damit ein moderner Akzent gesetzt werden. Stadt Mainz

Die Mainzer Baudezernentin Marianne Grosse (SPD) ist vom Siegerentwurf begeistert. Die Entscheidung der Jury sei einstimmig ausgefallen. Den Zuschlag für die Neugestaltung erhält ein Zusammenschluss von drei Mainzer Büros. Zu dem Team zählen "Faerber Architekten", der Stadtplaner "Jestaedt + Partner" und den Landschaftsarchitekten "Bierbaum-Aichele". Aus Sicht der Jury hat die Mainzer Bürogemeinschaft mit ihrem Entwurf herausragende Lösungen für die komplexe Gestaltung entlang der Ludwigsstraße entwickelt.

An der Lu soll künftig nicht nur eingekauft werden. Es sollen auch Cafés und Restaurants entstehen, geplant sind auch ein Hotel und Wohnungen. Das Dach einer neuen Markthalle soll ein grüner Ort über den Dächern von Mainz werden.

Zähes Projekt

Von der ersten Idee für die Umgestaltung bis zu den jetzt vorgestellten Ergebnissen sind mehr als 20 Jahre vergangen. Eigentümerwechsel und Proteste von Bürgern hatten immer wieder zu Verzögerungen geführt. Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) sagte bei der Vorstellung der Entwürfe, die Umgestaltung der Ludwigsstraße sei eine Schlüsselfrage für die Mainzer Innenstadt. Sie könne auch helfen, wirtschaftliche Folgen der Corona-Krise abzufedern.