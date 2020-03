per Mail teilen

Unbekannte haben am Mittwoch in Mainz mehrere Kupferkabel von einem Funkmast im Bereich des ehemaligen IBM-Geländes abgetrennt und gestohlen. Nach Angaben der Polizei war eines der Kabel mehrere hundert Meter lang. Außerdem zerstörten sie auch einen dazugehörigen Container und stahlen weitere Kupferelemente. Hinweise nimmt die Polizei in Mainz entgegen.