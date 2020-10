In Rheinland-Pfalz hat nun auch die Stadt Mainz den kritischen Wert von 50 Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen überschritten. Der Wert lag am Sonntag bei 57, wie das Gesundheitsministerium mitteilte.

Weitere Beschränkungen des öffentlichen Lebens wurden zunächst nicht angekündigt. Es werde jedoch eine lokale Task Force geben, die zeitnah zusammentreten werde. Wenn der Grenzwert von 50 Infizierten pro 100.000 Einwohner an mehr als fünf Tagen in Folge überschritten werden sollte, gilt nach dem Warn- und Aktionsplan des Landes Alarmstufe Rot. Strengere Regeln seit Freitag Bereits am Freitag hatte die Stadt Mainz die Corona-Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung verstärkt und die Corona-Warnampel auf "Orange" gestellt. Zwischen 0 und 6 Uhr morgens darf in Mainz seitdem kein Alkohol mehr verkauft werden. Das gilt sowohl für den Ausschank in Kneipen und Restaurants als auch für den Alkoholverkauf an Kiosken, Tankstellen oder anderen Verkaufsstellen. Außerdem wurde die Höchstzahl der Personen bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen von bislang 250 auf 75 reduziert, wenn es keine fest zugeordneten Sitzplätze mit Kontaktnachverfolgung gibt. Bei privaten Feiern wie Hochzeiten oder Geburtstagen sind nur noch 25 Personen im Raum erlaubt. Bordelle bleiben in Mainz geschlossen. Die Maßnahmen gelten zunächst bis Freitag, 23. Oktober. Weitere Kreise in Rheinland-Pfalz betroffen Auch der Eifelkreis Bitburg-Prüm hat den kritischen Wert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschritten. Der Landkreis Neuwied steht kurz davor, die Grenze zu erreichen - dort meldete das Gesundheitsministerium am Sonntag eine 7-Tage-Inzidenz von 50.