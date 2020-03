Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf hat seine Corona-Quarantäne beendet. Er werde nun wieder in der Öffentlichkeit zu sehen sein, teilte er in einer Videobotschaft mit. Kohlgraf hatte sich nach Angaben des Bistums vor etwa zwei Wochen in einem Raum befunden, in dem sich auch ein Mensch befand, der sich mit dem Coronavirus angesteckt hatte. Kohlgraf war auf Anraten der Gesundheitsbehörden zu Hause geblieben. In dem Video erinnert Kohlgraf an das tägliche Geläut um 19:30 Uhr – das sei eine Einladung zum Gebet und Innehalten. An dieser Aktion beteiligen sich die Bistümer Mainz und Limburg und die evangelische Kirche Hessen Nassau.