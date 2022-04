Kein Osterurlaubs-Boom in Rheinhessen

Die Corona-Lockerungen Anfang April haben laut dem Deutschen Hotel und Gaststättenverband DEHOGA keinen Boom im Oster-Tourismus in Rheinhessen und an der Nahe ausgelöst. Wer kurzfristig eine Übernachtung suche, werde noch fündig. Zwar seien viele Zimmer - gerade in Wellness- und Ferienhotels belegt - sie seien aber nicht wie erhofft ausgebucht, so DEHOGA-Präsident Gereon Haumann.

Die Verunsicherung der letzten Monate durch die Corona-Pandemie sei immer noch spürbar. Außerdem warteten viele Menschen wegen der gestiegenen Lebenshaltungskosten mit der Urlaubsplanung vermutlich noch ab. Laut der Rheinhessen Touristik gibt es aber schon jetzt vermehrt Buchungen für den Sommer und Spätsommer. Die Aussicht auf Weinfeste in der Region und sinkende Corona-Zahlen im Sommer hätte die Touristen positiv gestimmt.