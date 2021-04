Schülerinnen und Schüler in Mainz haben damit begonnen, sich selbst auf Corona zu testen. Rettungsdienste bieten Unterstützung, dennoch kommt Kritik von Lehrerverbänden.

Die Johanniter Rheinhessen haben zugesagt, ab heute in 24 Schulen im Raum Mainz zu testen, so zum Beispiel an der IGS Auguste Cornelius im Stadtteil Hechtsheim. Die Johanniter verwenden nach eigenen Angaben nicht die Tests, die das Land an die Schulen verteilt hat. Mit ihren eigenen Testkits haben sie bereits in den vergangenen Wochen Lehrpersonal getestet.

Auch der Malteser Hilfsdienst plant, an Schulen Tests anzubieten, und sucht noch Helfer. Die Hilfsorganisationen begründen ihr Engagement mit ihrem Selbstverständnis.

Fast 600.000 Selbsttests ausgeliefert

In Rheinland-Pfalz werden nach Angaben des Landesjugendamtes wöchentlich 580.000 Selbsttests ausgeliefert. Wegen logistischer Probleme habe es in der vergangenen Woche damit noch kleine Schwierigkeiten gegeben, heute sollen alle versorgt sein.

Lehrerverbände kritisieren Land

Bereits im Vorfeld der Testreihen gab es harsche Kritik von Lehrerverbänden an den Testreihen. Der Verband Bildung und Erziehung beispielsweise bemängelt, dass den Lehrkräften die Verantwortung für die Selbsttests der Schülerinnen und Schüler übertragen werde.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hat einen offenen Brief an das Bildungsministerium geschrieben. Darin kritisiert sie, dass Lehrkräfte und Kinder nicht ausreichend geschützt seien. Zudem falle durch die Testungen Unterricht aus, der ohnehin schon eingeschränkt sei.

Lehrer sollen Testung verweigern

Der Philologenverband hat einen Vordruck erstellt, mit dem Lehrerinnen und Lehrer sich weigern können, Testungen durchzuführen. Als Grund dafür heißt es in dem Vordruck unter anderem, dass die Lehrer bei der Entscheidung zu Testungen an Schülern nicht mitbestimmen durften. Zudem gehöre die Anleitung medizinischer Tests nicht zu den Aufgaben einer Lehrkraft.