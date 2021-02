Der Inzidenzwert der Stadt Mainz ist doch noch höher als angegeben. Wie das Gesundheitsamt Mainz-Bingen mitteilt, hat es einen Fehler bei der Übermittlung von Daten gegeben. Das Land Rheinland-Pfalz hatte am Mittwochnachmittag gemeldet, in Mainz habe es am Dienstag nur eine neue Infektion mit dem Corona-Virus gegeben. Daraus berechnete das Land einen Inzidenzwert von 46 Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der letzten Woche. Tatsächlich gab es laut Gesundheitsamt aber 20 neue gemeldete Infektionen. Ein daraus resultierender Inzidenzwert wurde nicht berechnet. Am Dienstag lag er für die Stadt Mainz bei 55.