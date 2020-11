Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist in dieser Woche in der Region Rheinhessen-Nahe weiter angestiegen. Die Stadt Mainz hat inzwischen den höchsten Inzidenzwert in ganz Rheinland-Pfalz. Der Inzidenzwert zeigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von einer Woche. In der Stadt Mainz liegt er derzeit bei 188, gestern waren es noch 200. Auch im Landkreis Mainz-Bingen und in der Stadt Worms liegen die Inzidenzzahlen bei 100 oder darüber. Nur in den beiden Landkreisen Alzey-Worms und Bad Kreuznach liegen sie unter 100. Aber auch dort steht die sogenannte Corona-Ampel auf Rot. In den zuständigen Gesundheitsämtern hoffen die Experten darauf, dass die seit Anfang der Woche geltenden, verschärften Corona-Maßnahmen bald Wirkung zeigen. Das werde aber frühstens in sieben bis zehn Tagen sein. In der kommenden Woche sollen die Standorte für weitere Corona-Teststationen bekanntgegeben werden.