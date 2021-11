In Mainz wird seit Freitagvormittag ein Teil der Innenstadt weihnachtlich dekoriert. Das passiert in Eigeninitiative der ansässigen Händlerinnen und Gastronomen. Dazu befestigen sie am sogenannten Carré 35 drei Meter hohe Tannen an den Straßenlaternen. Die Aktion dient nicht nur der Dekoration: Die Interessengemeinschaft Mainzer City fordert, dass mehr dafür getan wird, die Innenstadt optisch und qualitativ aufzuwerten, um Leerstände zu vermeiden.