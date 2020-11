Die Corona-Pandemie macht den Fastnachter das Leben schwer - große Umzüge wird es nicht geben. Es wären aber nicht die Mainzer Narren, wenn sie die Situation nicht mit Humor nehmen würden - das beweisen Motto und Zugplakettchen für die Kampagne 2021.

Traditionell um 11.11 Uhr gab der Mainzer Carneval-Verein in seinen Geschäftsräumen das Motto der Fastnachtskampagne 2021 bekannt:

"Trotz Corona segelt heiter - das Narrenschiff voll Hoffnung weiter! Motto Fastnachtskampagne 20221

Passend zum Fastnachtsmotto wurde auch das Zugplakettchen entworfen. Erstmals seit vielen Jahren präsentiert es sich wieder in der klassischen Plakettenform. Zu sehen sind drei Vertreter der Mainzer Fastnacht, die auf einem Boot schunkeln. Dabei handelt es sich um die Symbolfigur des MCV, dem Bajazz mit seiner Laterne, außerdem um einen Vertreter der Kleppergarde und eine Vertreterin der Haubinger. Sie stehen laut MCV für alle Närrinnen und Narrhalesen, die dafür sorgen, dass das Narrenschiff niemals untergehen wird.

Signal der Hoffnung

"Es ist uns gerade in dieser herausfordernden Zeit wichtig, die Fastnacht sichtbar werden zu lassen, so MCV-Präsident Reinhard Urban. So sollen Motto und Zugplakettchen auch ein Signal der Hoffnung sein.

Normalerweise dient das Zugplakettchen zur Mitfinanzierung des Rosenmontagszugs. Dieser und der Neujahrsumzug in Mainz werden nicht stattfinden, das bestätigte Urban noch einmal bei der Vorstellung des Zugplakettchens am Dienstag. Eine corona-konforme Durchführung der Umzüge sei nicht realisierbar, vor allem, weil die Abstandsregeln unter den Zuschauern kaum einzuhalten seien. Stattdessen werden am über die närrischen Tage vermutlich zwei oder drei Motivwagen in der Stadt stehen. Sie sollen aus dem Verkauf des Zugplakettchens finanziert werden.

Verkaufsstart am 11.11.

Das Zugplakettchen kostet 4,50 Euro und ist bei Plakettenverkäufern, im MCV-Haus und in einigen Geschäften in der Mainzer Innenstadt erhältlich.