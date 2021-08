Die Gesellschaft in.betrieb hat in Mainz die erste mobile Fahrradwaschanlage in Rheinland-Pfalz vorgestellt. Sie wird von Menschen mit Behinderung betrieben. Weil die Fahrradwaschanlage pro Waschgang nur eine Tasse Wasser vebraucht, sei sie besonders nachhaltig, teilt die Gesellschaft mit. Gleichzeitig soll sie Menschen mit Behinderung einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz bieten.

Erste Fahrradwaschanlage im Land, betrieben in Mainz von Menschen mit Behinderung SWR Katharina Feißt

Die Fahrradwaschanlage soll zunächst jeden Donnerstag am in:betrieb Standort in Nieder-Olm betrieben werden. In Zukunft soll die mobile Anlage aber auch im Stadt- und Kreisgebiet unterwegs sein. In Nieder-Olm soll laut in.betrieb außerdem eine Fahrradwerkstatt entstehen. Insgesamt betreut und beschäftigt in:betrieb an seinen beiden Standorten in Mainz und Nieder-Olm rund 600 Menschen mit Behinderung.