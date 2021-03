per Mail teilen

Mainz ist laut Tests nicht besonders fahrradfreundlich. Die Stadt will das Radfahren deshalb jetzt sicherer und komfortabler machen. Dazu gehören zum Beispiel neue Fahrradstraßen.

Für den neuesten Fahrradklima-Test des ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club) im Herbst vergangenen Jahres hatten 1.100 Menschen in Mainz die Fragen zur Qualität des Radverkehrs in Mainz beantwortet. Schlechte Noten gab es zum Beispiel für die Mainzer Radwege: Sie seien oft nicht breit genug und häufig versperrten Hindernisse den Weg. Zu einem ähnlichen Ergebnis kam der ADAC bei einem Radwege-Test in der Stadt.

Die Mainzer Verkehrsdezernentin Katrin Eder (Bündnis 90/Die Grünen) sieht diese Ergebnisse als Herausforderung, der sie sich stellen will: "Die Ergebnisse bewerten das Radfahrgefühl in unserer Stadt und mir ist wichtig, dieses zu verbessern und positive Signale zu setzen", so Eder.

Kein Platz für neue Radwege in Mainz

Neue, breitere Radwege zu schaffen, sei aufgrund von Platzmangel in Mainz jedoch oft nicht möglich. Die Straßenverkehrsordnung schreibe genau vor, wie breit Radwege, Gehwege und die eigentliche Fahrbahn sein müssten. In vielen Mainzer Straßen reiche der Platz nicht aus für abgetrennte Radwege, so die Stadt. Deshalb setze man jetzt verstärkt auf Alternativen wie Radfahrstreifen und Schutzstreifen.

Schutzstreifen für mehr Sicherheit

So seien zum Beispiel in der Kreuzstraße (Mombach) und im Xaveriusweg (Oberstadt) gerade neue Schutzstreifen für Radfahrende markiert worden. Dabei handelt es sich um durchbrochene, dünnere, gestrichelte Linien am Rand der Fahrbahn. Mit dem Auto darf man die Linie bei Bedarf und unter besonderer Vorsicht überfahren, sofern Radfahrende nicht gefährdet werden.

Es sei generell ungefährlicher für Radfahrerinnen und Radfahrer auf der Straße mit dem Autoverkehr mitzufahren, statt auf eigenen Radwegen, so die Stadt Mainz. Das zeige die Unfallforschung. Die Mehrzahl der Unfälle passiere beim Abbiegen von Autos, wenn Räder auf dem Radweg nicht wahrgenommen würden.

Neue Fahrradstraßen geplant

Der Stadtrat habe bereits beschlossen, dass in Mainz künftig zahlreiche neue Fahrradstraßen eingerichtet werden. In Hechtsheim habe man mit einer solchen Fahrradstraße schon gute Erfahrungen gemacht. In Fahrradstraßen hat der Radverkehr Vorrang. Autos, Laster, Mofas und Motorräder sind Gäste. Es gilt Tempo 30 und Radfahrende dürfen auch nebeneinander fahren. Unter anderem sollen in den Stadtteilen Gonsenheim, Weisenau und der Neustadt solche Fahrradstraßen eingerichtet werden.

Deutliche Markierungen sollen für mehr Sicherheit sorgen. SWR

Eigenes Fahrradbüro für Mainz

Im vergangenen Herbst hat die Stadt Mainz ein Fahrradbüro eingerichtet. Neben einer Radfahrbeauftragten kümmern sich nun drei weitere Mitarbeiter um die Belange von Radfahrern und Radfahrerinnen in Mainz.

Im Frühjahr soll am Hauptbahnhof das neue Fahrradparkhaus mit mehr als 1.000 Stellplätzen eröffnet werden. Vor dem Bahnhof sind bereits 700 neue Stellplätze für Fahrräder entstanden. Außerdem haben der ADFC Mainz und mehrere Mainzer Organisationen das Radfahrforum Mainz gegründet. Auch hier dreht sich alles um Verbesserungen für den Fahrradverkehr in Mainz.