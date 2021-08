per Mail teilen

Nach dem Feuer in einer Lagerhalle in Mainz-Hechtsheim am 14. August ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Brandstiftung. Eine Polizeisprecherin sagte dem SWR, es bestehe der Verdacht, dass eine Person aus dem Umfeld des Hallenbesitzers den Brand durch Unachtsamkeit ausgelöst habe. Mehr könne man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.

In dem Shisha-Großhandel hatte zunächst ein Stapel Feuer gefangen, die Flammen griffen dann aufs Gebäude über. Verletzt wurde niemand. Rund 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Halle brannte komplett aus. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.