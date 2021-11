Macht BioNTech Mainz zum Steuer-Milliardär?

per Mail teilen

Die Stadt Mainz wird sich am Dienstag zur Entwicklung der Gewerbesteuern äußern. Der Impfstoff-Hersteller BioNTech könnte eine Milliardensumme beisteuern.

Mehr als 5,5 Milliarden Euro hat die Firma BioNTech aus Mainz nach eigenen Angaben im ersten Halbjahr mit ihrem Corona-Impfstoff verdient. Dass BioNTech davon irgendwann mal Gewerbesteuern würde zahlen müssen, war klar. Jetzt scheint das aber passiert zu sein.

Bei einer kurzfristig angesetzten Pressekonferenz will die Stadt Mainz am Dienstag über "Sicherung und Ausbau des Biotechnologie-Standortes Mainz" informieren. Nach SWR-Informationen soll dabei auch über sehr "erfreuliche Entwicklungen" bei der Gewerbesteuer berichtet werden.

Idar-Oberstein durch BioNTech schuldenfrei?

In Idar-Oberstein (Kreis Birkenfeld) hat BioNTech ebenfalls einen Standort. Im Haushaltsentwurf für das kommende Jahr, der dem SWR vorliegt, verbucht Idar-Oberstein Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer von knapp 217 Millionen Euro. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr hatte die Stadt 13,4 Millionen Euro Gewerbesteuer eingenommen.

Wer letztlich für den Steuersegen verantwortlich ist, darf die Stadt nicht sagen, es gilt das Steuergeheimnis. Es liegt aber auf der Hand, dass die Einnahmen von BioNTech stammen.

Wie viel Gewerbesteuer bekommt Mainz?

Die Gewerbesteuer, die ein Unternehmen zahlen muss, errechnet sich unter anderem an der Zahl der Menschen, die es an einem Standort beschäftigt. In Idar-Oberstein hat BioNTech etwa 400 bis 500 Mitarbeitende. Nach den vorliegenden Zahlen ergibt sich daraus eine Gewerbesteuereinnahme für die Stadt von rund 200 Millionen Euro.

In Mainz arbeiten bei BioNTech etwa 2.000 Menschen. Daraus könnte man eine ungefähre Steuerzahlung zwischen 800 Millionen und 1 Milliarde Euro annehmen.

Schätzungen der Steuergelder sind spekulativ

Wegen des Steuergeheimnisses sind solche Annahmen natürlich sehr spekulativ. Letztlich wird im Haushalt der Stadt Mainz für das kommende Jahr in der Spalte Gewerbesteuer nur eine einzige Zahl stehen. Die wird angeben, wie viel Steuern alle in Mainz ansässigen Firmen und Betriebe insgesamt an Steuern bezahlt haben. Im vergangenen Jahr waren das rund 174 Millionen Euro. Aktuell hat Mainz einen Schuldenstand von etwa 1,3 Millarden Euro.