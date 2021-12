Sagt MCV heute den Mainzer Rosenmontagszug ab?

Der Vorstand des Mainzer Carneval-Vereins (MCV) kommt am Abend zu einer Sitzung zusammen. Thema wird der Rosenmontagszug 2022 sein.

Findet er statt oder wird er doch abgesagt? Diese Entscheidung schieben die Verantwortlichen des MCV schon seit Wochen vor sich her. In der Zwischenzeit hat die Mainzer Fastnacht eG ihren Mitgliedern, 26 Vereinen und Garden, empfohlen, in der kommenden Kampagne 2022 auf Saal- und Straßenfastnacht zu verzichten.

Viele Vereine haben schon Veranstaltungen abgesagt

Viele von ihnen haben auf die unsichere Corona-Infektionslage reagiert und Veranstaltungen gestrichen, auch der MCV selbst . So wurde schon vor Wochen der Neujahrsumzug abgesagt. Große Vereine wie der Gonsenheimer Carneval Verein wollen für das närrische Publikum in der nächsten Kampagne nur noch Online-Formate anbieten.

Kein Karneval in NRW

In Nordrhein-Westfalen wurde am Dienstag beschlossen, komplett auf Karnevalssitzungen zu verzichten. Die Landesregierung hatte sich mit den Karnevalshochburgen darauf verständigt. Veranstaltungen, bei denen sich viele Menschen in engen Innenräumen begegneten, seien in den nächsten Monaten nicht verantwortbar, sagte Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU). Außerdem ist der Düsseldorfer Rosenmontagszug auf Ende Mai verschoben worden.

Die Voraussetzungen für einen Rosenmontagszug in Mainz sind auch vor diesem Hintergrund denkbar schlecht. Zwar erlaubt die aktuelle 29. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes grundsätzlich eine Veranstaltung wie den Rosenmontagszug. Allerdings müssten alle Zuschauer geimpft oder genesen sein und Maske tragen.

Neue Corona-Bekämpfungsverordnung erwartet

MCV-Präsident Reinhard Urban hatte schon vor Wochen betont, dass unter diesen Voraussetzungen kein Rosenmontagszug vorstellbar sei. In Kürze wird eine neue Corona-Bekämpfungsverordnung erwartet, bei der unter anderem Clubs, Diskotheken und Silvesterfeiern Einschränkungen erfahren sollen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es auch eine Empfehlung für die Fastnacht geben wird. Und dass damit dem MCV die Entscheidung abgenommen wird - wenn der Verein sich nicht heute Abend schon vom Rosenmontagszug in Mainz 2022 verabschiedet.