Mainz ist dynamischste deutsche Großstadt

Mainz ist die Stadt in Deutschland, die sich am schnellsten entwickelt. Das geht aus einer Studie von IW Consult hervor.

Wichtiger Faktor für das wirtschaftliche Wachstum der Landeshauptstadt ist der Erfolg des Corona-Impfstoffherstellers BioNTech. Das Unternehmen zahle deutlich mehr Gewerbesteuern, sagte Hanno Kempermann von IW Consult, das die Studie im Auftrag des Internet-Portals Immoscout24 und der "Wirtschaftswoche" erstellt hatte. "Mainz springt durch die deutlich erhöhte gemeindliche Steuerkraft von Platz 48 auf Platz 1."

Neuer Biotech-Campus wird erschlossen

Das letzte Haushaltsjahr beendete die rheinland-pfälzische Hauptstadt, die lange mit die höchste Pro-Kopf-Verschuldung in Deutschland hatte, mit einem Überschuss von mehr als einer Milliarde Euro. Davon profitieren auch die Bürger. Die Stadt investiert in zahlreiche Projekte in den Bereichen Klimaschutz und Mobilität, Sport und Freizeit sowie Jugend und Kultur.

Ende Oktober hatte die Stadt bereits damit begonnen, einen neuen Biotech-Campus zu erschließen. In einem ersten Schritt wurden die künftigen Straßenzüge freigelegt. Auf dem insgesamt 18 Hektar großen Gelände sollen sich in den nächsten Jahren Biotechnologie-Unternehmen niederlassen.

München bei Wirtschaftskraft weiter vorne, Mainz holt auf

Auch Halle (Saale), Leverkusen, Oldenburg und Darmstadt gehören in diesem Jahr erstmals zu den zehn dynamischsten Städten Deutschlands. Sie verdrängten Heilbronn, Lübeck, Kiel, München und Potsdam. Die bayerische Landeshauptstadt rutschte auf Rang 30 ab.

Was die Wirtschaftskraft betrifft, die im sogenannten Niveauranking gemessen wird, dominiert München allerdings nach wie vor. Mainz machte im Vergleich zum letzten Jahr neun Ränge gut und schafft es in die Top 10. "Die Erfahrung zeigt, dass die Städte, die im Dynamikranking gut abschneiden, mit leichtem Zeitversatz auch im Niveauranking aufsteigen", sagte Gesa Crockford, Geschäftsführerin von Immoscout24.