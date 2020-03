Koblenzer Bürger wollen Obdachlosen in der Corona-Krise helfen und haben deshalb zwei sogenannte Gabenzäune für Lebensmittelspenden aufgestellt. Am Bahnhof in der Nähe des Koblenzer Löhrcenters haben Bürger Plastikbeutel an eine Steinwand gehängt - mit Lebensmitteln und Hygiene-Artikeln. mehr...