Corona-Inzidenz auf neuem Höchststand

Die Zahlen der Corona-Neuinfektionen in Mainz und dem Landkreis Mainz-Bingen haben neue Höchststände erreicht. Die Inzidenzen liegen heute bei mehr als 2.200. Gut 14.000 Menschen sind aktuell in Mainz mit Corona infiziert – 1.100 mehr als gestern.

Heute vor einem Jahr lag die Inzidenz in Mainz noch bei 74. Allerdings grassierte zu dem Zeitpunkt noch die sogenannte Alpha-Variante, die laut Gesundheitsbehörden deutlich gefährlicher war als die Corona-Variante Omikron, zumal viele Menschen sich damals noch nicht impfen lassen konnten.

Landesweit ist auch die Zahl der Krankenhauseinweisungen so hoch wie noch nie seit Beginn der statistischen Erhebung in Rheinland-Pfalz: das Landesuntersuchungsamt gibt die Hospitalisierungsrate jetzt mit 8,27 pro 100.000 Einwohnern an.