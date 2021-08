Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist überall in der Region Rheinhessen-Nahe in dieser Woche deutlich gestiegen. Die Stadt Worms hat mit einer Inzidenz von knapp 100 aktuell den höchsten Wert in ganz Rheinland-Pfalz. Bei den unter 20-Jährigen liegt die 7-Tage-Inzidenz sogar noch deutlich höher, nämlich bei 172. Das geht aus Zahlen des Landesuntersuchungsamtes Rheinland-Pfalz hervor. In der Stadt Mainz liegt die 7-Tage-Inzidenz aktuell bei knapp 60. Außer dem Kreis Mainz-Bingen haben mittlerweile alle Kreise und Städte in der Region die Schwelle von 35 überschritten. Nach der neuen Corona-Verordnung des Landes gelten hier ab Montag strengere Regeln, zum Beispiel eine Testpflicht im Innenbereich von Restaurants oder Kultureinrichtungen.