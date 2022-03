Corona-Inzidenzen wieder gestiegen

Die Corona-Zahlen sind in dieser Woche in der Region Rheinhessen-Nahe fast überall wieder gestiegen. Lediglich die Stadt Worms kann sinkende Zahlen verzeichnen. Spitzenreiter ist der Landkreis Bad Kreuznach mit einer Inzidenz von 1316. Auch überall sonst liegt die Inzidenz weiterhin über 1000. Ein Sprecher des Landkreises Bad Kreuznach sagte, es gebe mehrere Gründe für den erneuten leichten Anstieg. Zum einen hätten sich sicherlich viele Menschen bei Fastnachtsveranstaltungen angesteckt. Außerdem seien diese Woche nach den Winterferien die Corona-Tests in den Schulen wieder angelaufen, mit zahlreichen positiven Ergebnissen. In Mainz hat die Stadt unterdessen für einkommensschwache und hilfsbedürftige Menschen 100.000 FFP2-Masken zur Verfügung gestellt. Sie werden z.B. im Jobcenter oder in den Ortsverwaltungen ausgegeben.