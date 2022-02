Sitzung "Mainz bleibt Mainz" wird nicht im ZDF-Hauptprogramm gezeigt

per Mail teilen

Die Fernsehsitzung "Mainz bleibt Mainz" ist schon im Kasten. Allerdings wird sie am Freitag nicht wie geplant um 20:15 Uhr vom ZDF im Fernsehen gezeigt.

Der Grund ist der Krieg in der Ukraine. Gemeinsam mit Vertretern der großen Mainzer Fastnachtsvereine wurde am Donnerstag aber beschlossen, dass die Sendung "Mainz bleibt Mainz 2022" in der Mediathek abrufbar sein wird.

MCV begrüßt die Entscheidung

Das sei die richtige Entscheidung, sagte der Präsident des Mainzer Carneval-Vereins, Reinhard Urban. Jetzt könne jeder selbst entscheiden, ob er die Sendung anschaue oder nicht.

GCV spricht von verpasster Chance

Anderer Meinung ist der Präsident des Gonsenheimer Carneval Vereins, Martin Krawietz. Er habe dafür plädiert, die Sendung regulär zu senden, auch, um ein Zeichen zu setzen. Gerade die Mainzer Fastnacht stehe für ihre politischen Inhalte und die Möglichkeit der freien Meinungsäußerung. Man habe die Chance versäumt, etwas gegen die Allmachtsansprüche von Putin zu setzen.

Gemeinsam mit den Präsidenten der Fastnachtsvereine MCV, MCC, GCV und KCK hatte das ZDF in diesem Jahr das Programm zusammengestellt, das neben bekannten Figuren und Mainzer Originalen auch Überraschungen und Neulinge präsentiert.