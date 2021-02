Der Straßenkarneval ist abgesagt, die Saalfastnacht ins Internet verlegt. Doch die Fernsehsitzung "Mainz bleibt Mainz" flimmert fast wie gewohnt über die Bildschirme. Puppen und andere Tricks helfen beim Einhalten der Hygiene-Vorgaben.

Zur traditionellen Fernsehfastnacht heißt es auch in Corona-Zeiten am Freitag wieder "Mainz bleibt Mainz". Nur der Zusatz "wie es singt und lacht" ist mit Blick auf die Not in der Pandemie gestrichen - ebenso wie das Publikum im Saal. Diesmal wird kein Politiker gequält in die Kamera lächeln, wenn ein Witz auf seine Kosten gemacht wird. Geschunkelt wird nicht im Kurfürstlichen Schloss, sondern daheim vor den Bildschirmen.

Der SWR überträgt die Corona-konforme Aufzeichnung der Fernsehfastnacht "Mainz bleibt Mainz" am Freitag, 12. Februar 2021, ab 20:15 Uhr auf www.mainz-bleibt-mainz.de sowie im Fernsehen.

"Mit 'Mainz bleibt Mainz' verbinden ganz viele Menschen besondere Emotionen", sagt der zuständige SWR-Programmmacher Günther Dudek. "Dieser Kult war eine der Kraftquellen, dass wir im Dezember gesagt haben, wir müssen auch in Corona-Zeiten an den Start gehen." Zumal die Sendung mit sechs mal elf Jahren ein närrisches Jubiläum feiert: Die Tradition reicht bis 1955 zurück, seit 1973 wird die Sendung abwechselnd von SWR und ZDF produziert.

Musikbeiträge in der Mainzer Innenstadt gedreht

Zusammen mit den vier teilnehmenden Vereinen wurden Musikbeiträge auf Plätzen der Stadt aufgenommen - ohne Ankündigung an einem Sonntagmorgen, damit es nicht zu einem Menschenauflauf kommen konnte.

Thorsten Ranzenberger und die Schwellköpp wurden hier ebenso ins Bild gesetzt wie Die Moritze mit ihrem eingängigen "Meenz am Rhoi". Thomas Neger - unterstützt von den Mainzer Garden und den Fahnenschwenkern des MCV - sang mit den Humbas die Hymne "Im Schatten des Doms" an Ort und Stelle. Sven Hieronymus, Se Bummtschacks und Freunde haben mit "So lang de Rhoi noch Wasser hot" einen aktuellen Ohrwurm im Corona-Jahr aufgenommen. Und spätestens, wenn Die Mainzer Hofsänger mit "Olé, olé, Fiesta", "So ein Tag" und "Sassa" das große Finale anstimmen, sind an diesem Freitagabend im Ersten alle Zuschauenden, ob nah, ob fern, wieder einmal Meenzer.

Auch die Sendung selbst wird nicht wie gewohnt live übertragen, sondern wurde vorher im Kurfürstlichen Schloss in Mainz aufgezeichnet.

Nostalgisches Wiedersehen mit Schmankerln aus früheren Sendungen

Aus naheliegenden Gründen kann in diesem Jahr keine Musikkapelle auftreten. Stattdessen drückt der Stadionsprecher des Bundesligavereins Mainz 05, Andreas Bockius, an einer Art närrischem Steuerungspult auf die Knöpfe zum Einspielen der Beiträge. Beim Applaus greift er auf Sequenzen aus der jüngeren Vergangenheit von "Mainz bleibt Mainz" zurück, für einen witzigen Schlagabtausch mit dem Sitzungspräsidenten holt er bekannte Politiker und Politikerinnen vergangener Tage und das sich über die Jahre verändernde Publikum wieder ins Bild und sorgt für ein belustigendes, nostalgisches Wiedersehen mit "Schmankerln" aus der langen Geschichte der Sendung.

Die Regie führt aber der Elferrat, das Sitzungskomitee mit Präsident Andreas Schmitt. Um genügend Abstand zu halten, hat er von den beteiligten Vereinen jeweils ein Komiteemitglied an der Seite - vom Mainzer Carneval-Verein (MCV), dem Mainzer Carneval Club (MCC), dem Gonsenheimer Carneval-Verein (GCV) und dem Karneval-Club Kastel (KCK). Die übrigen Plätze im Elferrat werden von Puppen besetzt.

Erschwerte Bedingungen für die Büttenredner

Die Büttenredner hatten diesmal keine Chance, ihre Beiträge vor Publikum zu erproben, sie je nach Reaktion noch zu ändern. Das ist vor allem für die Vertreter der Sparte "Kokolores" schwierig.

Hier im Einsatz sind diesmal das Duo Uwe Ferger und Dieter Scheffler als "Kall un Kall" - sie kommen vom Verein der Mombacher Bohnebeitel - sowie Adi Guckelsberger als "Hygienebeauftragter der Stadt Mainz" und Jürgen Wiesmann in seiner Rolle als "Ernst Lustig".

Es wird politisch-literarisch

Der Schwerpunkt liegt aber traditionell auf der politisch-literarischen Fastnacht. So übernehmen in einem Beitrag drei Narren die Rollen der Bundeskanzlerin Angela Merkel, des SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach und des Wirtschaftsministers Peter Altmaier. Das Publikum darf gespannt sein, zu welchen Antworten im Krisenmanagement die Büttenredner Florian Sitte, Johannes Bersch und Adi Guckelsberger gelangen.

In Ergänzung zur "Krisensitzung im Kanzleramt" will Johannes Bersch in seiner Rolle als "Moguntia" - angelehnt an den römischen Namen von Mainz - vom Rhein auf das aktuelle Geschehen blicken. Auch er bedauert die Abwesenheit von Publikum: "Normal hockt hier die Haute-Volee, heit leit se uff'm Canapee!" Haute-Volee, das ist im Mainzer Dialekt mit seinen französischen Anleihen die vornehme Gesellschaft. Und die Mainzer hocken eben nicht auf dem Sofa, sondern auf dem Canapé.

Sendung ein Aushängeschild für die Stadt Mainz

Als Mann vom "Protokoll" blickt Erhard Grom auf die Politik in In- und Ausland wie auf den Mainzer Impfstoff-Hersteller Biontech. Und Kabarettist Lars Reichow bringt wieder seine "Fastnachtsthemen im Elften" unter, zu denen auch die Gegner der Corona-Maßnahmen gehören.

Wir sind sehr froh, dass der SWR auch unter Corona-Bedingungen an 'Mainz bleibt Mainz' festhält", sagt Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD). Die Sendung sei für die Stadt ein wertvolles Aushängeschild. "Es ist nicht nur eine Sendung aus Mainz, sondern auch eine Sendung über Mainz."