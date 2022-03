per Mail teilen

Die Kreise Mainz-Bingen, Bad Kreuznach und die Stadt Bad Kreuznach haben den Vertrag für eine eigene Verkehrsgesellschaft unterzeichnet. Sie soll den Menschen in der Region Vorteile bringen.

Jahrelang war darüber diskutiert worden, jetzt ist es amtlich: der ÖPNV in der Region Rheinhessen-Nahe kommt wieder in die Hände der Kommunen. Die beiden Kreise Mainz-Bingen und Bad Kreuznach und die Stadt Bad Kreuznach haben am Freitag den Vertrag für die neue Gesellschaft beim Notar unterzeichnet.

Der Vertrag für die neue Verkehrsgesellschaft ist unterzeichnet. Es freuen sich von links nach rechts: Heike Kaster-Meurer (SPD), Oberbürgermeisterin Bad Kreuznach, Steffen Wolf, Erster Beigeordneter Kreis Mainz-Bingen, Uwe Hiltmann, Geschäftsführer Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH, Bettina Dickes (CDU), Landrätin Bad Kreuznach und Dorothea Schäfer (CDU), Landrätin Mainz-Bingen. SWR

Mehr Einfluss auf Taktung und Strecken

Die Kommunen erwarten, dass sie mit der Übernahme des Busverkehrs in Eigenregie mehr Einfluss auf die Streckenführung der Buslinien haben werden. Auch, wie oft Busse einzelne Ortschaften anfahren, könnte dann neu organisiert werden. Auch die Stadt Mainz überlegt, sich an dem gemeinsamen Projekt zu beteiligen.

"Kommunalverkehr Rhein-Nahe" wird in Bad Kreuznach sitzen

Die Gesellschaft trägt den Namen "Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH" und wird in Bad Kreuznach sitzen. Ab Oktober 2022 sollen dann die Busse der neuen kommunalen Verkehrsgesellschaft durch die Region rollen.

Der bisherige Projektleiter Uwe Hiltmann ist jetzt Geschäftsführer der neuen Gesellschaft. Er betonte nach der Vertragsunterzeichnung, dass das ÖPNV-Angebot in der Region massiv erweitert werden soll. Jetzt aber gehe erst die eigentliche Arbeit los.

Millionenkosten werden geteilt

Die drei Gesellschafter werden das Unternehmen mit Eigenkapital in Höhe von zehn Millionen Euro ausstatten. Auf den Kreis Mainz-Bingen entfallen davon gut vier Millionen. Auf den Kreis Bad Kreuznach 4,8 Millionen Euro.

Keine Doppelbelastung für Stadt Bad Kreuznach

Die Stadt Bad Kreuznach wäre nach gültiger Rechtslage doppelt belastet worden, weil sie neben ihrem Eigenanteil von gut einer Million Euro durch die Kreisumlage zusätzlich an den Kosten des Kreises beteiligt worden wäre. Der Kreistag Bad Kreuznach hat aber beschlossen, diese Doppelbelastung durch eine spezielle Vereinbarung zwischen Stadt und Kreis zu verhindern.