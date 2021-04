Der Bundesrat hat das Infektionsschutzgesetz durchgewinkt.Das bedeutet unter anderem, dass in Mainz sowie den Kreisen Alzey-Worms und Mainz-Bingen wieder eine Ausgangssperre gilt - und zwar ab 22 Uhr. Wann das der Fall sein wird, steht noch nicht fest.

Die Stadt Mainz werde in den kommenden Tagen weitere Regelungen in einer Allgemeinverfügung erlassen, sagte am Donnerstag Stadtsprecher Marc André Glöckner. Da der Bundesrat die Corona-Notbremse beschlossen habe, gebe es für die Kommunen keinen Spielraum mehr für Lockerungen. Allenfalls Konkretisierungen oder Verschärfungen seien möglich. Die Stadt warte jetzt darauf, dass die Landesregierung eine angepasste Rechtsverordnung formuliere, dann werde Mainz voraussichtlich am Wochenende eine neue Allgemeinverfügung erlassen.

Bundespräsident Steinmeier hat schon unterschrieben

Die nächtliche Ausgangssperre in Mainz war kürzlich nach einer Entscheidung des Verwaltungsgerichtes aufgehoben worden. Auch die Landkreise Mainz-Bingen und Alzey-Worms hatten vorsorglich ihre Ausgangssperre ausgesetzt. Nach Angaben der Stadt Mainz gilt sie künftig wieder, weil das im geänderten Bundesgesetz steht. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat das neue Infektionsschutzgesetz mit der "Bundes-Notbremse" bereits unterzeichnet. Das teilte das Bundespräsidialamt mit. Das Gesetz muss zum Inkrafttreten jetzt nur noch im Bundesgesetzblatt veröffentlicht werden.

Neben den weiterführenden Schulen müssen dann auch die Grundschulen ab einer Inzidenz von 165 schließen. Grundschulen sind in Mainz momentan noch geöffnet. Außerdem darf sich nur noch eine Person mit einem anderen Haushalt treffen. Sollte das Mainzer Ordnungsamt Hinweise auf Verstöße bekommen, müsse es dem nachgehen und ein Bußgeld verhängen. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag in Mainz zuletzt bei 205 (Stand 22.4.21).

Polizei darf private Räume kontrollieren

Neu ist auch: Verstöße gegen Kontaktbeschränkungen im Privaten werden in Rheinland-Pfalz geahndet. Das ist bislang nicht der Fall. Das heißt, die Polizei kann nun kontrollieren, wenn es einen Anlass dazu gibt, dass sich mehr Menschen als erlaubt in privaten Räumen treffen. Überschreitet die Sieben-Tage-Inzidenz 100 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner darf sich höchstens ein Haushalt mit einer weiteren Person treffen. Kinder bis 14 Jahre zählen nicht mit. Die Änderungen gelten zunächst bis zum 30. Juni.

Landkreise und Kommunen in Rheinhessen warten auf Landesverordnung

Auch der Landkreis Bad Kreuznach wartet auf die Rechtsverordnung des Landes zum Infektionsschutzgesetz. Allerdings hat die Stabsstelle Corona des Kreises schon mitgeteilt, dass in Kirn die Schulen am kommenden Montag wieder öffnen sollen. Sie wurden am Dienstag geschlossen, weil es im Raum Kirn so viele Neuinfektionen mit dem Corona-Virus gab. Sollte der Inzidenzwert im Kreisgebiet allerdings über 165 steigen, würden nach der neuen Bundesnotbremse alle Schulen im Kreis Bad Kreuznach schließen müssen.