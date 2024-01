Was ist der Mainzer Bachchor?

Der 1955 gegründete Mainzer Bachchor ist ein gemischter Chor aus etwa 100 Sängerinnen und Sängern. Träger ist die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau. Im Repertoire hat der Laienchor Stücke vom 16. Jahrhundert bis in die Neuzeit. Der Bachchor tritt regelmäßig auf Festivals und in Konzerthäusern im In- und Ausland auf. Er hat zahlreiche Hörfunk-, Fernseh-, DVD- und CD-Produktionen eingespielt. Die Johannespassion wurde 2019 für den OPUS KLASSIK Award in den Kategorien "Dirigent des Jahres", "Ensemble/Orchester des Jahres" und "Choraufnahme des Jahres" nominiert.