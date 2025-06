Ampeln in Mainz: Moderner, digitaler und intelligenter

Die Stadt Mainz hat in den vergangenen Jahren nahezu sämtliche Ampelanlagen in der Innenstadt ausgetauscht. Dazu gehört eine neue KI-Software, mit der die Ampeln gesteuert werden.

Knapp elf Millionen Euro hat Mainz mit Unterstützung des Bundes dafür ausgegeben, so Umweltdezernentin Janina Steinkrüger (Grüne). Weil die Ampeln jetzt mit LED-Technik ausgerüstet sind, verbrauchen sie rund 90 Prozent weniger Strom als die Alten. Stadtbusse und Straßenbahnen werden durch die Steuerung künftig nahezu immer Vorfahrt haben.

Intelligente Ampeln: Neue Detektoren und Schleifen mit KI

Nicht nur die Ampeln selbst, sondern auch die in den Straßen eingelassenen Detektoren wurden getauscht. Außerdem setzt die Stadt an einigen Stellen sogenannte Infrarotkameras ein, um den Straßenverkehr zu regeln.

Das soll dafür sorgen, das Autofahrer nicht mehr nachts an einer Ampel warten müssen, obwohl dort gar kein Verkehr herrscht. Und auch viele Radfahrer sollen von den KI-unterstützten Systemen profitieren. Allerdings nicht alle. Denn die Detektoren etwa reagieren auf Metall. Wer mit einem Rad aus Carbon unterwegs ist, bei dem funktioniert die intelligente Technik nicht.

Bei schlechter Luftqualität schaltet Ampel auf Rot

Geplant ist auch, die Ampeln mit Messgeräten zu koppeln, die die Luftqualität kontrollieren. Sollten sie zu hohe Werte an gesundheitsschädigenden Stickoxiden registrieren, könne es passieren, dass die Ampeln an den Stadteingängen längere Rotphasen haben. Sie sollen die Autofahrer verzögert in die Stadt hinein lassen, so die Mainzer Umweltdezernentin. Die Luftqualität soll sich so nicht weiter verschlechtern.

Im Sommer will die Stadtverwaltung dort LED-Tafeln aufstellen, die den Autofahrern verdeutlichen, warum sie gerade länger an einer roten Ampel stehen. Auch für andere, nicht genau benannte Zwecke könnten diese Anzeigetafeln genutzt werden.

Neuerungen für Sehbehinderte an Ampeln in Mainz

Für Sehbehinderte gibt es auch hilfreiche Neuerungen. Sie können sich von Tönen zu den Tastern an Fußgängerampeln lotsen lassen und sie so selbst bedienen. Wenn die Ampel auf grün umspringt, gibt es nicht nur ein akustisches Signal, sondern auch eine Vibration des Tasters.

Künftig alle Ampeln in Mainz mit LED-Technik und KI

Auch für die Mainzer Vororte sind die neuartigen Ampelsysteme geplant. Noch ist allerdings nicht klar, wie sie finanziert werden. Die Ampeln in der Innenstadt wurden unter anderem durch Fördergeld vom Bund finanziert.