Diese Aktionen gibt es zum Vorlesetag

Zum bundesweiten Vorlesetag gibt es am Freitag in unserer Region zahlreiche Veranstaltungen, zum Beispiel in Schulen, Büchereien und Museen. Das Motto in diesem Jahr lautet "Freundschaft und Zusammenhalt". In Worms liest am Nachmittag Bildungsdezernent Waldemar Herder in der Jugendbücherei eine Überraschungsgeschichte vor. In der Mauritius Mediathek in Wiesbaden beginnt um 15 Uhr ein Lesefestival. Dort wird unter anderem das Buch "Der kleine Prinz" abwechselnd auf Deutsch und auf einer der 140 anderen Sprachen vorgelesen, in die das Buch übersetzt worden ist. In Mainz gibt es für Kinder ein digitales Angebot, das auf der Videoplattform YouTube abrufbar ist. Die Öffentliche Bücherei Anna Seghers hat eine Literatur-Liste zum Thema "Freundschaft und Zusammenhalt" ausgelegt. Die Vorlese-Veranstaltungen für Senioren in Mainz wurden wegen der Corona-Pandemie abgesagt.