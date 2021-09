per Mail teilen

Der Stürmer des Fußball-Bundesligisten Mainz 05, Adam Szalai, wird nach seiner Knieverletzung vermutlich sechs Wochen ausfallen. Das hat der Verein mitgeteilt. Szalai hatte sich bei einem Zweikampf im Spiel gegen den SC Freiburg am vergangenen Wochenende verletzt. Eine Athroskopie in Straubing habe jetzt ergeben, dass der Meniskus beschädigt ist. Die Operation sei erfolgreich verlaufen, so der Verein. Szalai brauche jetzt die Auszeit zur Genesung.