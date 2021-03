per Mail teilen

Das Stadion des Fußball-Bundesligisten Mainz 05 heißt ab der nächsten Saison Mewa-Arena. Das teilt der Verein mit. Mewa ist ein internationales Textil-Management-Unternehmen mit Sitz in Wiesbaden und sponsort Mainz 05 bereits seit Jahren. Der neue Vertrag als Namensgeber des Stadions läuft nach Vereinsangaben bis 2026. Wie viel Geld Mewa an Mainz 05 zahlt, ist unbekannt. Der Vertrag mit dem bisherigen Namenssponsor Opel läuft im Sommer aus. Neben dem Namensrecht für die Arena erhält Mewa nach Vereinsangaben zusätzlich ein umfangreiches Paket an Werbe- und Hospitality-Leistungen. Unter anderem können dazu bevorzugte Sitzplätze gehören, eigene Parkplätze und Betreuung.